Во Владивостоке завели два дела по фактам насилия в отношении полиции

https://static.news.ru/photo/a5f8ab8a-5d8b-11eb-a153-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Во время несанкционированной акции протеста на улице Светланская во Владивостоке было зафиксировано два факта применения насилия в отношении правоохранителей. Следователи возбудили уголовное дело на 28-летнего местного жителя, которого уже задержали, и на разыскиваемого в данный момент неизвестного мужчину в маске.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), — сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Было установлено, что 28-летний житель Владивостока схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии, «нанёс ему не менее двух ударов руками в область головы и тела». Подозреваемый уже задержан, вопрос об избрании ему меры пресечения ещё решается.

Во втором инциденте неизвестный мужчина в маске «нанёс не менее трёх ударов руками в область головы и тела сотруднику ППС, а также не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППС». Ему, однако, удалось вырваться из рук задерживавших его полицейских и скрыться в толпе.

Как писал NEWS.ru, ранее российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал видео несанкционированной акции, которая проходила во Владивостоке. Он подчеркнул, что митингующие сами устраивают провокации в отношении полицейских. На кадрах видно, что некоторые участники незаконной акции во Владивостоке ведут себя очень агрессивно и нападают на сотрудников полиции. Телеведущий задался вопросом — можно ли в этом случае назвать несанкционированное мероприятие «мирным протестом»?

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники штаба политика призвали принять в них участие и требовать освобождения политика, которого задержали 17 января.