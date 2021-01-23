Соловьёв назвал провокацией мирный протест во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/c82802f0-5d7c-11eb-b66f-fa163e074e61_660.jpg Владивосток Фото: Соцсети

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал видео несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая проходила во Владивостоке. Он подчеркнул, что митингующие сами устраивают провокации в отношении полицейских.

Откровенные провокации наблюдаются в отношении полицейских, — подписал он видео, опубликовав его в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, что некоторые участники незаконной акции во Владивостоке ведут себя очень агрессивно и нападают на сотрудников полиции. Телеведущий задался вопросом — можно ли в этом случае назвать несанкционированное мероприятие «мирным протестом»?

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы протестующие также напали на полицейских. Мужчину-полицейского толкнули, с девушки-полицейского попытались сорвать бронежилет. Ещё одного из сотрудников затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор. Полицию на площади регулярно забрасывают снежками и кусками льда. При этом время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полиция в мегафоны предупреждает, что акция протеста незаконна и просит покинуть площадь. При этом задерживают наиболее активных участников.

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники штаба политика призвали всех принять участие в акциях протеста и требовать освобождения политика, которого задержали по прилёту в Россию 17 января.