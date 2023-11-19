Смартфон и ноут за 5 тысяч: из чего собраны, сколько прослужат Эксперты оценили, можно ли купить качественную технику на маркетплейсах

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После ухода западных компаний, производящих электронику, в России появилось много дешевых гаджетов ранее неизвестных брендов. Почему смартфоны продают по удивительно низким ценам, насколько они качественные и можно ли найти на маркетплейсах оригинальный iPhone — в материале NEWS.ru.

Какую электронику чаще всего покупают на маркетплейсах

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил в беседе с NEWS.ru, что электроника — одна их самых востребованных категорий на маркетплейсах. То же самое подтвердил NEWS.ru директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

По данным исследования, проведенного аналитиками маркетплейсов Salist, во втором квартале 2023 года чаще всего люди покупали бюджетные смартфоны. На первом месте рейтинга оказалась модель Vivo Y35 стоимостью 11999 рублей.

На маркетплейсах, например, можно купить iPhone 15 Pro Max 8/256 ГБ. Цены на этот смартфон начинаются от 150 тысяч рублей. Ноутбуки Asus Zenbook Pro можно найти за 327--450 тысяч рублей.

Тем не менее на маркетплейсах можно найти много бюджетной электроники. Например, смартфоны Realme или OPPO за 5579 и 6521 рублей соответственно. Столько же стоят смартфоны марок Poco и Infinix. Цены на планшеты начинаются от 5500 рублей. Ноутбуки Azerty стоят около 17,5 тысячи рублей на маркетплейсах.

Насколько качественная электроника на маркетплейсах

Эксперт компьютерного рынка Александр Карабуто отметил в разговоре с NEWS.ru, что любая электроника, которая продается на маркетплейсах по низким или относительно приемлемым ценам, собрана в Юго-Восточной Азии.

«Качество у нее соответствующее. Если вы покупаете электронику хорошего китайского бренда, который на слуху, например Xiaomi, тут, конечно, есть какая-то гарантия качества, хотя можно попасть впросак. А если это ноунеймы, которые стоят три копейки, то, конечно, это полная лотерея», — говорит эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению Александра Карабуто, дешевая электроника может быть самого разного качества. Если повезет, то смартфон, купленный за пять тысяч рублей, может прослужить несколько лет, говорит эксперт, но, «вероятнее всего, он сломается через две недели». Как подчеркнул собеседник NEWS.ru, иногда дешевые ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие гаджеты собирают из старых деталей.

«Безусловно, это не лучший вариант. Но, с другой стороны, а как вы хотите такую низкую цену получить? Иначе никак», — говорит Александр Карабуто.

Антон Гуськов с этим мнением не согласен. По его словам, дешевая электроника вряд ли собирается из бывших в употреблении деталей.

«Просто эти устройства технически не новы, у них не такой совершенный функционал, ну и компоненты сами по себе дешевые. Поэтому и стоит дешево. В производстве электроники ведь важен эффект масштаба. Если вы делаете большое количество товара на огромные рынки, тогда себестоимость снижается», — отметил Гуськов.

Можно ли купить подделку на маркетплейсе

Антон Гуськов считает, что купить поддельный смартфон известной марки на маркетплейсе практически невозможно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В электронике вообще подделок очень мало, потому что это товары, которые тяжело подделать. Отдельные подделки, например IPhone, встречались, но я не вижу, чтобы это было рыночным трендом. Чтобы подделать, например, майку, нужно гораздо меньше технических возможностей: ее можно сшить и в подвале. А со смартфоном, например, значительно сложнее. Подделка должна иметь какой-то экономический смысл», — говорит Антон Гуськов.

По его мнению, люди, которые собираются подделывать электронику, хотят на этом заработать. Именно поэтому стоимость продукции будет сопоставима с товарами оригинального производителя.

Как маркетплейсы проверяют качество товара

По словам Артема Соколова, у всех импортных товаров есть серийные номера, вся продукция сертифицирована и проходит тщательную таможенную проверку.

«Свою проверку проводят и маркетплейсы — пре- и постмодерацию: карточки товаров с электроникой проверяются как вручную, так и с помощью моделей машинного обучения. С 2020 года Росаккредитация предоставляет площадкам сведения о сертификатах и декларациях. Маркетплейсы добровольно подключились к этому сервису и предоставляют своим клиентам возможность ознакомиться со статусом документов на товары, размещенные на площадке», — говорит Соколов.

Как добавил президент АКИТ, площадки анализируют отзывы и обращения покупателей. На маркетплейсах также налажено взаимодействие с правообладателями, например, через «кабинет бренда», «цифровой арбитраж» и другие инструменты.

«К сожалению, нельзя отрицать, что иногда недобросовестным продавцам удается обходить модерацию, поэтому площадкам приходится постоянно совершенствовать инструменты контроля, чтобы не пропускать контрафакт и поддерживать добросовестных участников рынка», — отметил Артем Соколов.

На что обращать внимание, чтобы купить качественный товар

По мнению Александра Карабуто, точно определить, качественный гаджет продает маркетплейс или нет, практически невозможно. Собеседник NEWS.ru рекомендует перед покупкой читать отзывы других пользователей о товаре.

«Тогда будет примерно понятно, что вы собираетесь приобрести. Да, отзывы могут быть накрученные, но не отрицательные. Отрицательные честно пишут», — советует Карабуто.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он отметил, что также стоит обратить внимание на рейтинг продавца. «Он наверняка не станет подставляться и возить какую-то откровенную лабуду. Но если продавец однодневка или хочет быстро срубить денег, ему не важен имидж его фирмы, соответственно, там можно нарваться на все что угодно», — говорит специалист.

Адвокат Первой московской коллегии адвокатов «Еврозащита», специалист по защите прав потребителей Людмила Трифонова отметила в беседе с NEWS.ru, что уберечься от покупки некачественного товара почти никак нельзя. Но чтобы минимизировать риск, она рекомендует посоветоваться с людьми, которые разбираются в электронике: они подскажут модель и место покупки.

«Еще перед покупкой можно проверить юрлицо, у которого вы собираетесь купить электронику. Можно посмотреть, были ли иски, жалобы. Это хоть какая-то гарантия», — говорит Людмила Трифонова.

Она отметила: прежде чем забрать товар в пункте выдачи, нужно проконтролировать, чтобы в коробке был чек и гарантийный талон.

Что делать, если купили некачественный гаджет

В случае если гаджет, купленный на маркетплейсе, оказался некачественным и быстро сломался, Людмила Трифонова советует направлять претензию продавцу.

«По закону, даже если гарантийный талон не дали, в течение года после покупки можно обратиться к продавцу с требованием отремонтировать поломку, предоставить аналогичный товар надлежащего качества либо расторгнуть договор, если есть существенные недостатки», — говорит адвокат.

После получения претензии продавец обязан провести экспертизу. Трифонова также советует отдать сломанный гаджет независимым экспертам, чтобы они вынесли непредвзятое заключение.

«Вы можете даже приложить это заключение, когда будете направлять претензию продавцу. Дальше продавец обязан ответить в течение 10 дней. Если он не отвечает в этот срок, то можно уже обращаться в суд: взыскивать стоимость товара, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителей, ваши расходы на экспертизу и на суд, если вы будете нанимать юриста», — говорит адвокат.

Она отметила, что решение в пользу потребителей по таким делам выносят в 80% случаев. Однако сложности обычно начинаются на стадии исполнительного производства, добавила Людмила Трифонова. По ее словам, часто у продавцов нет достаточной суммы на расчетном счете.

«Поэтому стоит заранее попросить суд принять меры обеспечительного характера: наложить арест на указанную сумму на счет продавца, чтобы они там были. Если накладывают арест, чаще всего все решается гораздо быстрее и заключением мирового соглашения, по которому выплачиваются деньги», — отметила Трифонова.

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