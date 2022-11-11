Юрист объяснила, как распознать подделку на маркетплейсах Юрист Свечникова: распознать подделку на маркетплейсах можно по размеру и искаженному логотипу

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Перед покупкой товара известного производителя на маркетплейсе необходимо найти всю возможную информацию об артикулах и материалах изделия, его размерах и логотипах, заявила NEWS.ru кандидат юридических наук Наталья Свечникова. Эксперт подчеркнула, что мошенники часто искажают размер изделий, например уменьшая их.

Измерьте изделие, чтобы не заблуждаться относительно подлинности. Изучите качество и место нанесения номеров, надписей, клейма, логотипа бренда. Они могут оказаться нечеткими, размытыми, искривленными. Это говорит о подделке. Могут использоваться дешевые и некачественные материалы: пластик, резина, хотя в оригинале могут использоваться натуральное дерево, металлы, кость, ткань, — объяснила Свечникова.

Она отметила, что в подделках присутствуют нарушения в подгонке деталей, излишки фурнитуры, а покупателю стоит обращать внимание на такие нюансы при покупке.

Упаковка оригинального товара также имеет особенности, присутствуют чехлы, соответствующие инструкции, QR-коды и голограммы, которые позволят проверить подлинность изделия. Цена оригинального товара всегда выше, чем цена подделки, — подытожила Свечникова.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенных по параллельному импорту гаджетах. В то же время с такими товарами могут возникнуть сложности. Например, клавиатура ноутбуков может быть рассчитана только на английский язык, смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими. С другой стороны, эксперты отмечают, что некондиционный товар закупают лишь неопытные бизнесмены, которые сейчас решили подзаработать.