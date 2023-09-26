США будут судиться с Amazon из-за «монопольного положения» компании

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Федеральная торговая комиссия США и генеральные прокуроры 17 штатов подали в суд на Amazon, сообщает агентство Bloomberg. Они считают, что компания пользуется своим «монопольным положением», не позволяя выходить на рынок конкурентам. Кроме того, Amazon обвиняют в политике, которая приводит к «взвинчиванию цен и удушению инноваций».

Как утверждается в иске, Amazon нарушает закон не потому, что является большой [компанией], а потому что <...> проводит политику, не позволяющую имеющимся конкурентам расти, а новым конкурентам появляться, — говорится в пресс-релизе комиссии.

Истцы уверены, что компания незаконно вынуждает пользоваться продавцов своими логистическими услугами взамен на «видное размещение». Также в документе говорится, что Amazon использует систему наказаний.

Amazon — монополист, и он пользуется своим монопольным положением таким образом, что покупатели и продавцы вынуждены платить больше за худшее обслуживание, — заявила председатель комиссии Лина Хан.

Ранее Amazon была включена в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России. Помимо нее, в список также вошли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.