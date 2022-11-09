«И без IKEA есть идеи»: как дешево и красиво сделать ремонт и обставить дом Президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий и дизайнер Александра Санькова дали советы тем, кто уже делает ремонт или только планирует начать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московская неделя интерьера и дизайна

На прошлой неделе на ВДНХ состоялась первая Московская неделя дизайна и интерьера, объединившая под одной крышей 350 отечественных компаний. За шесть дней выставку посетили почти 200 тысяч человек, многие из которых пришли не просто погулять по инновационным помещениям и глянуть на мебель из переработанной бумаги, но подсмотреть готовые решения, а также купить понравившиеся экспонаты. Журналист NEWS.ru побывал на выставке и выяснил у экспертов, какие перспективы у российского дизайна, стоит ли затевать ремонт в экономически непростое время, есть ли достойные отечественные производители предметов интерьера и как вдохнуть вторую жизнь в старый бабушкин гарнитур.

Сложная экономическая ситуация в стране и уход зарубежных брендов, казалось бы, должны были существенно подкосить отечественную индустрию дизайна и интерьера. Одни только многометровые очереди за фирменной домашней утварью в магазины IKEA кричали о боли россиян. Где теперь достать красивую мебель по демократичным ценам? Как не разориться на параллельном импорте на иностранную продукцию, если ремонт идет полным ходом? «Спокойно, — отвечает дизайнер и директор Московского музея дизайна Александра Санькова. — И без IKEA есть идеи».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александра Санькова на Московской неделе интерьера и дизайна на ВДНХ

Специально для NEWS.ru Александра Санькова и президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий рассказали, чем живет современный отечественный дизайн, и дали несколько советов тем, кто уже делает или только планирует начать ремонт.

Про тренды

Александра Санькова: «Людям хочется сделать свое пространство индивидуальным, уютным и красивым. Пандемия как раз научила нас тому, что мы можем очень много времени проводить дома. Если многие раньше рассматривали свой дом как место, куда они забегают, ложатся спать и откуда уходят с утра, то пандемия показала обратное. Поэтому тогда началось огромное количество ремонтов. Это говорит о том, что люди осознали, как важно делать дом уютным. Лично я поняла, что в доме очень важна зелень. Еще один тренд — это экологичность. Уже несколько лет назад в России запустили программу по раздельному сбору мусора и строительству перерабатывающих заводов. И некоторые дизайнеры делают мебель из переработанной бумаги и пластика, что очень хорошо.

Сейчас людям нравится вдохновляться, искать что-то историческое в предметах интерьера, добавлять это в свой дом. Я вообще считаю, что мешать историческое и современное — это очень здорово.

Многие думают, что дизайн — это дорого. Но всё не так.

Конечно, есть уникальные вещи. Они и стоят других денег. Но есть и доступные вещи. Например, компания Delo из Санкт-Петербурга или Deep House, которые делают прекрасную дизайнерскую мебель».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на Московской неделе интерьера и дизайна на ВДНХ

Про перспективы индустрии

Виталий Ставицкий: «У русских дизайнеров огромный потенциал с точки зрения инновационных взглядов и революционного подхода. Мы до сих пор гордимся тем, что родиной конструктивизма и авангарда была Россия. Сейчас этот потенциал остался, а время настало самое подходящее. У нас другой климат, другие запросы граждан. И всё, что создают наши дизайнеры сегодня, направлено на развитие государства будущего».

Про санкции и возможность обойтись при ремонте сугубо отечественным

Виталий Ставицкий: «Вопрос производства очень сложный. Сейчас важен человеческий потенциал в первую очередь. Это дизайнеры, ученые, инженеры — умы, которые будут разрабатывать новые станки, заводы и не уезжать при этом из России. Они же в дальнейшем дадут потенциал промышленному росту. Всё начинается с мозгов, поэтому важно не только остановить поток наших кадров за рубеж, но и привлекать иностранцев в Россию.

Люди у нас уже есть. Китай строился не одно десятилетие, Европа строилась века. А восстановить промышленность, даже учитывая нынешние темпы, это 5–10 лет. Но, возможно, это и не будет нужно. В соседнем Китае уже всё развито, и мы сможем там размещать заказы, если не помешают санкции. Самое главное — интеллектуальный фонд. На сегодня он ценнейший ресурс, а акцент на промышленность, скорее, вторичный. Мы сейчас об этом мало говорим, но нам надо заняться созданием патентов на свои технологии и проекты, заняться авторским правом. Выгода от этого несоизмеримо больше, чем тупое копирование».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виталий Ставицкий на Московской неделе интерьера и дизайна на ВДНХ

Александра Санькова: «С уходом западных компаний у нас будет наращиваться свое производство или на освобожденное место придут другие иностранные компании. Никогда не будет так, что в России будет только наш отечественный дизайн. Просто сложившаяся ситуация в стране даст определенную фору для развития российского дизайна. Такие мероприятия, как Неделя дизайна и интерьера, субсидирование, гранты — всё это поможет развиваться малому и среднему бизнесу. В России сейчас огромное количество заводов, которые делают прямо страшные предметы, но именно сейчас, мне кажется, они должны обратиться к дизайнерам. Это не так дорого, как может показаться».

Про IKEA и ее аналоги

Александра Санькова: «Всегда надо делать ремонт. У нас есть потрясающие российские компании, которые в этом помогут. Это и кухни, огромное количество дизайнерской и винтажной мебели. Мне кажется, такие мероприятия, как Неделя дизайна и интерьера, как раз помогут людям обратить внимание на внутренний рынок.

Зачем везти привычную IKEA через три-четыре страны с огромной наценкой ради сомнительного качества мебели? Западные вещи больше не будут конкурентоспособны. Лично у меня дома нет ничего из IKEA.

На самом деле там очень много разных международных дизайнеров. Это просто минималистичный стиль вещей. IKEA — это совсем не панацея. Просто люди умеют очень хорошо заниматься менеджментом и продюсированием вещей. В принципе, мы можем создать такой же большой российский бренд, собрать вещи разных дизайнеров в общей стилистике и под одним названием. Можно взять мебель у „Арколя“, светильники у Arlight и так далее».

Виталий Ставицкий: «IKEA — это не те продукты, которые вы видите. Это сервис, работа с клиентом, грамотные сценарии и сервис-дизайн. Как только мы поймем, что любой бизнес связан с сервис-дизайном, эта область пойдет в гору. У нас есть прекрасные примеры в ресторанном бизнесе, отелях. Здесь то же самое. Просто раньше это место занимал крупный шведский бренд, который уже давно не их. А сейчас оно освободилось для русских специалистов».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на Московской неделе интерьера и дизайна в павильоне 57 на ВДНХ

Про советскую мебель

Александра Санькова: «Нельзя сказать, что советская мебель была плохой. Просто ее было очень много, у всех она была одна и та же. К тому же это обуславливается советскими промышленными возможностями. Дизайн-проекты были замечательные, а вот на выходе получалась ерунда. Но во многом это были качественные вещи. И если их отреставрировать, перекрасить, добавить другую фурнитуру, то они прекрасно впишутся в современный интерьер. К тому же для многих эти предметы мебели остаются памятью о бабушках, родителях».

Про экономию во время ремонта

Александра Санькова: «Я считаю, что всегда качественно надо делать кухни и санузлы, а дальше уже надо смотреть самому. Лично я отреставрировала свои деревянные окна, а не ставила пластиковые. Очень просто снести всё оригинальное и положить новое. Но я бы посоветовала по максимуму всё сохранять. Это не просто вопрос истории, сохранения памяти, но и разумного потребления. Не надо покупать новое, когда прекрасно работает старое».

Советы тем, кто собирается делать ремонт

Александра Санькова: «Прежде всего надо подумать, что и где будет располагаться, чтобы правильно были выведены розетки. Во-вторых, следует обращаться к дизайнерам. Да, можно попробовать своими силами. Но если вы сомневаетесь, то обратитесь к профессионалам. Такой ремонт прослужит вам гораздо дольше и не надоест. Я считаю, что сейчас как раз возникнет потребность в единой базе дизайнеров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская неделя интерьера и дизайна

В-третьих, есть смысл покупать российские материалы. Я сама так делаю. И еще: чем нейтральнее будет оформление интерьера, тем вам будет спокойнее. Вы потом украсите всё рамками, подушками, растениями. Но не надо брать яркие обои или краски. Они быстро вам наскучат. Дом — это холст, на котором ты будешь что-то творить. А если у тебя на холсте уже нарисованы три розовых попугая, творить гораздо сложнее».