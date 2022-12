Миллионеры из Ozon: можно ли разбогатеть на перепродаже товаров Коучи обещают россиянам заработать состояние на маркетплейсах

Рунет наводнили сотни платных онлайн-курсов, обучающих торговле на маркетплейсах Wildberries, «Яндекс.Маркет» и Ozon. Их создатели порой обещают целый миллион рублей прибыли всего лишь за три месяца работы в году. NEWS.ru разбирался, есть ли подвох в этой схеме и сумеют ли ученики таких коучей разбогатеть.

Бизнесмены «из народа»

«Два месяца обучения, и ваш месячный доход от продаж на маркетплейсах достигнет 150 тыс. рублей в месяц», — сказано в описании одного из платных онлайн-курсов, обещающих сделать из каждого ученика гуру продаж. Таких программ, кажется, сотни, и все они похожи друг на друга, как шотландские овечки Долли. Их красочные сайты с агрессивной рекламой обещают превратить россиян в миллионеров в самый короткий срок и при минимальных вложениях.

Стоимость таких курсов варьируется от 10 тыс. до 500 тыс. рублей. Самые дешевые программы, как правило, содержат заранее записанные лекции, несколько вебинаров и практические задания. Программы ВИП-курсов построены по той же схеме, но ментор будет лично общаться с клиентами в любое удобное для него время. Некоторые коучи обещают даже вернуть деньги, если их ученики не смогут совершить первые продажи.

Не обошел тему маркетплейсов и создатель холдинга Like (в том числе кофеен Coffee Like), 31-летний Аяз Шабутдинов. На сайтах с отзывами о различных бизнес-курсах Шабутдинова есть как положительные отклики, так и сообщения о том, что для прохождения обучения предлагается взять кредит или рассрочку в 150–200 тыс. руб. на два года. Сейчас Шабутдинов проводит бесплатные мастер-классы по торговле сезонными товарами на Wildberries, но данных о том, сколько сам бизнесмен заработал на маркетплейсах, в открытом доступе нет. NEWS.ru направил в Like Центр вопросы с просьбой рассказать, как давно Шабутдинов занимается бизнесом на маркетплейсах и какие компании у него в этой нише есть. Но ответа редакция не получила.

Также распространены обучающие видео на YouTube с рассказами блогеров о том, как заработать на маркетплейсах, однако подтвержденного бизнес-опыта нет у половины из них, а некоторые оказываются настолько скрытными, что прячут дату и место рождения, а порой — и настоящую фамилию. Например, на YouTube-канале «Максим Молодец Бизнес на Маркетплейсах» (5,19 тыс. подписчиков) автор Максим называет себя действующим поставщиком Wildberries, с которым сотрудничает уже целых полтора года. Максим хвастается, что продал 150 тыс. собственных товаров, и предлагает пользователям пройти бесплатный обучающий курс по торговле на Wildberries. При этом названия компаний или какие-то сертификаты, подтверждающие опыт, блогер не демонстрирует. На соответствующие вопросы NEWS.ru он ответил лишь, что готов сам написать статью о заработке на маркетплейсах.

Другой YouTube-канал, «Миллиард на маркетплейсах» (166 тыс. подписчиков), ведет блогер Виталий Теин, также выпустивший одноименную книгу. Он рассказывает о закупках и продаже одежды из Турции, а на курсах обещает научить зарабатывать таким способом 200 тыс. рублей в месяц. NEWS.ru попросил блогера подтвердить свой бизнес-опыт и рассказать об обороте своих компаний. Но и это обращение оставили без ответа.

Более открытые коучи

Но есть и обратные вышеописанным примеры. Так, 38-летний бизнесмен Лео Шевченко (на его YouTube-канал «На маркетплейсах с Лео Шевченко» подписаны 167 тыс. человек, а созданные им онлайн-школы входят в топ-10 лучших по версии РБК) имеет подтвержденную и широко известную биографию. В 2008 году он купил убыточную швейную фабрику в Киргизии и наладил продажу ее продукции на российских маркетплейсах.

Также широко известен 33-летний блогер Николай Шапкин (42,9 тыс. подписчиков на YouTube). Он, по его словам, более 10 лет работал в маркетинге. На своих видео и аудиоподкастах Шапкин рассказывает, как выходить на такие крупные маркетплейсы, как Amazon, а также берет интервью у успешных селлеров. Шапкин — автор и комментатор материалов РБК и «Тинькофф Журнала». В беседе с NEWS.ru Шапкин заявил, что торгует на маркетплейсах пятый год. Сейчас, по его словам, у него шесть проектов и общий оборот его компаний на Wildberries составляет 120 млн рублей в год, а на Amazon — 3 млн долларов. Компании специализируются на детских товарах, продукции для красоты и здоровья и зоотоварах.

Сыр бесплатным не бывает

Курсы по продажам на маркетплейсах популярны не случайно. Крупнейшие торговые площадки России уже не первый год демонстрируют хороший рост. Так, у Wildberries по итогам девяти месяцев 2022 года оборот вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, достигнув 1,1 трлн рублей. Число бизнесменов, работающих с этим маркетплейсом, за первые шесть месяцев 2022 года увеличилось на 335 тыс. Их общее количество, по данным на июль, достигло 840 тыс.

Похожие показатели демонстрирует и Ozon. Во втором квартале 2022 года число активных продавцов выросло до 150 тыс. (годом ранее их было всего 50 тыс.). Общий объем оборота товаров вырос за год на 92% — до 170 млрд рублей.

Фото: shutterstock.com

Но с ростом продаж сильно вырос и уровень конкуренции среди продавцов, и минимальные суммы для входа на маркетплейсы. Опытные селлеры утверждают: так зарабатывать по-прежнему можно. Но стоит ли доверять курсам?

Маркетолог, эксперт по запуску и продвижению бизнеса на маркетплейсах Анна Ковтун отмечает: многие курсы сегодня — низкого качества. Они лишь пересказывают инструкции маркетплейсов и азы, которые можно найти в открытых источниках.

Чтобы выбрать хороший курс, стоит изучить биографию его создателя и учитывать еще ряд нюансов, предостерегает специалист по запуску и развитию бизнеса на Wildberries Юлия Арсеньева. Например, часто для подобных курсов выбирается медийное лицо — допустим, блогер. Но он мог стать известным благодаря совершенно другим проектам, и его опыт рискует оказаться нерелевантным.

Также клиентов может ввести в заблуждение какой-нибудь неизвестный предприниматель, заявляющий о больших оборотах продаж.

Есть такой способ продвижения, как самовыкупы (когда продавец покупает свой товар сам и ставит себе отличный отзыв. — NEWS.ru), при котором ты можешь сделать миллионы рублей оборота за четыре дня, — пояснила Арсеньева.

И, конечно же, бесплатных услуг почти не бывает. Даже если сегодня человеку предлагают просто посмотреть вебинар, в его конце, вероятно, ему предложат за ограниченный промежуток времени и «по скидке» приобрести «продвинутый курс».

Сколько на самом деле можно заработать на маркетплейсах

По оценке Анны Ковтун, для выхода на стабильный заработок в 100 тыс. руб. в месяц на первые закупки товаров и их продвижение придется потратить 700-800 тыс. руб.

Другую сумму называет специалист по продвижению на маркетплейсах инвестиционной компании Golden Duck Павел Кремс: вложения должны начинаться от 300 тыс. рублей, «если вы хотите хорошо заработать».

Эксперты также отмечают: прибыль у новичков поначалу будет минимальной — всего 20–30 тыс. рублей в месяц. Продавцы, закупающиеся на AliExpress или, например, крупных оптовых базах, вынуждены выставлять конечную стоимость продукции исходя из закупочной цены. Но алгоритмы маркетплейсов в первую очередь показывают клиентам наиболее выгодные для них предложения, отмечает Антон Ларин, CEO компании XWAY — операционного партнера маркетплейсов. В результате из-за высокой конкуренции бизнесу приходится терять маржу.

Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта дает совет: если человек решил зарабатывать таким образом, на старте надо пробовать разные стратегии. Так, можно заказать пробную партию в Китае и посмотреть, «как она себя проявит».