https://static.news.ru/photo/bcfd8ffa-2bc1-11ea-9a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilya Moskovets/Xinhua/Global Look Press

Слухи о том, что прошлогодний взрыв жилого дома в Магнитогорске был терактом, искусственно вбрасываются из-за рубежа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, первые сообщения о преднамеренном характере трагедии «появились буквально через несколько минут после этих событий». Такие сообщения достаточно искусно вбрасывались в Интернет, подчеркнул представитель Кремля. Он также заверил, что источники и методы распространения этой информации известны.

Эти слухи старательно разогревались, подогревались. Это — такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии, но в настоящее время кроме как слухами эту информацию назвать нельзя, — цитирует Пескова «Интерфакс».

При этом он отверг предположения о том, что распространение слухов связано с недостаточным информированием населения. По его словам, это целенаправленная информационная кампания.