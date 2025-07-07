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07 июля 2025 в 08:30

Сливочная паста и курочка в чипсовой крошке! Шедевр из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочная паста и курочка в чипсовой крошке! Шедевр из простых продуктов! Если хочется блюда, которое выглядит как из ресторана, а готовится всего за полчаса, это оно. Хрустящий сочный куриный шницель в панировке из чипсов плюс паста с насыщенным перечно-сырным соусом — идеальный ужин, если хочется впечатлить домашних, но без лишней возни и затрат.

Ингредиенты

  • Паста — 250 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Чёрный перец — 1 ч. л.
  • Вода от варки макарон — 200 мл
  • Пармезан или любимый сыр — 100 г
  • Филе куриной грудки — 400 г
  • Соль и специи — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чипсы и мука — для панировки

Приготовление:

  1. Отварите пасту до состояния аль денте, оставьте 200 мл воды. Растопите масло на сковороде, обжарьте перец до аромата. Добавьте пасту, воду от варки и тёртый пармезан, перемешайте до однородного густого соуса.
  2. Разрежьте филе вдоль, слегка отбейте и приправьте специями. Обмакните в муку, затем в яйцо, обваляйте в крошке из чипсов. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте с горячей пастой.

Ранее мы готовили пасту с шампиньонами и грибным порошком! Один секрет — и аромат на весь дом.

курица
паста
макароны
чипсы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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