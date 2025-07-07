Сливочная паста и курочка в чипсовой крошке! Шедевр из простых продуктов! Если хочется блюда, которое выглядит как из ресторана, а готовится всего за полчаса, это оно. Хрустящий сочный куриный шницель в панировке из чипсов плюс паста с насыщенным перечно-сырным соусом — идеальный ужин, если хочется впечатлить домашних, но без лишней возни и затрат.

Ингредиенты

Паста — 250 г

Сливочное масло — 50 г

Чёрный перец — 1 ч. л.

Вода от варки макарон — 200 мл

Пармезан или любимый сыр — 100 г

Филе куриной грудки — 400 г

Соль и специи — по вкусу

Яйцо — 1 шт.

Чипсы и мука — для панировки

Приготовление:

Отварите пасту до состояния аль денте, оставьте 200 мл воды. Растопите масло на сковороде, обжарьте перец до аромата. Добавьте пасту, воду от варки и тёртый пармезан, перемешайте до однородного густого соуса. Разрежьте филе вдоль, слегка отбейте и приправьте специями. Обмакните в муку, затем в яйцо, обваляйте в крошке из чипсов. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте с горячей пастой.

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