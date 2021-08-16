СКР опубликовал видео задержания главы антикоррупционной службы Петербурга

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видео задержания в Санкт-Петербурге начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало. Его подозревают во взяточничестве.

На кадрах видно, как люди в штатском выводят Розсыпало из здания и сажают в микроавтобус. При этом руки у мужчины скованы наручниками.

Кроме того, в ролике показано, как с помощью спрея и ультрафиолетовой лампы на его руках выявляются следы от меченых купюр, а также момент получения Розсыпало конверта, в котором, предположительно, находилась взятка.

По версии следствия, главный борец с коррупцией Северной столицы со своими подельниками систематически получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. За каждую машину они требовали по $700. В общей сложности они получили свыше 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Розсыпало.