Скабеева назвала Байдена «дедом» и опубликовала видео

Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева опубликовала видео с президентом США Джо Байденом. В подписи под роликом знаменитость назвала главу Белого дома «дедом». Ролик появился в её Telegram-канале.

В кадре Байден запечатлён на встрече с папой римским Франциском. Он пожимает понтифику руку и заявляет, что тот является «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол в Америке». Неизвестно, пошутил ли американский лидер, однако телеведущая задалась вопросом — знал ли Байден, с кем он встретился?

А деду вообще сообщили, с кем он проводит встречу? — написала Скабеева.

Ранее президент США Джо Байден во время визита в Ватикан представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как «муж Джилл». Байден с супругой прибыл в Ватикан для встречи с папой римским Франциском. Их встретил регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца вместе с сотрудниками префектуры.