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Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции после нападения на пост полиции в Магасе.

По словам представителя СУ СК по республике, дело было открыто в ночь на 1 января, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов обыскали Центр культурного развития в Магасе, директор которого, предположительно, является отцом одного из нападавших на ДПС — 18-летнего Микаила Мизиева.

В результате происшествия погиб сотрудник правоохранительных органов. Трое полицейских находятся в реанимации республиканской больницы Ингушетии после нападения на пост ДПС на въезде в столицу республики Магас. Состояние полицейских оценивается как средней тяжести. Двое из числа нападавших также в реанимации, один из них в тяжёлом состоянии.

В ходе перестрелки также погиб один из нападавших.