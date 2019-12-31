Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции после нападения на пост полиции в Магасе.
По словам представителя СУ СК по республике, дело было открыто в ночь на 1 января,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов обыскали Центр культурного развития в Магасе, директор которого, предположительно, является отцом одного из нападавших на ДПС — 18-летнего Микаила Мизиева.
В результате происшествия погиб сотрудник правоохранительных органов. Трое полицейских находятся в реанимации республиканской больницы Ингушетии после нападения на пост ДПС на въезде в столицу республики Магас. Состояние полицейских оценивается как средней тяжести. Двое из числа нападавших также в реанимации, один из них в тяжёлом состоянии.
В ходе перестрелки также погиб один из нападавших.
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