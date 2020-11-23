Синоптик рассказал москвичам о погоде 24 ноября

https://static.news.ru/photo/fe5dd5ee-2e14-11eb-9f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасмурным будет вторник в Москве, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днём воздух в столице прогреется до +1...+3 градусов, в Подмосковье будет −1...+4, передаёт РИА Новости.

Сохранится пасмурная погода, пройдут небольшие осадки в смешанной фазе: снег, мокрый снег, — добавил Тишковец.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

Стемнеет в столице в 16:08.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 24 ноября в Москве выдалось в 1890 году, когда в столице стоял 22-градусный мороз, самым тёплым — в 1926 году, тогда воздух прогрелся до +9 градусов, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что аномально тёплая неделя прогнозируется на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов России.