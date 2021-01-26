Синоптик предупредил об идущих в Европейскую Россию холодах

https://static.news.ru/photo/ea4d9e42-6035-11eb-8b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре Европейской России начинается медленное понижение температуры. С 28 января давление начнёт падать и сильно изменится к выходным, солнца не ожидается.

При этом температура хотя и понизится, но будет выше нормы на 6–8 градусов, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

В пятницу температура будет днём около нуля, ночью — до минус 3–5 градусов, в субботу температурный фон будет на 6–7 градусов выше нормы, в воскресенье температурный фон ожидается на 3–4 градуса выше нормы. Средняя температура днём будет минус 5–7 градусов, — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что над европейской частью России продолжится противодействие двух систем — антициклональной и циклонической.

Хотя потоки будут южными, но они будут нести с собой воздух с юга-востока, а не с запада, и это главное. Постепенное понижение температуры будет до конца месяца, — подчеркнул синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самая высокая температура воздуха для 25 января зарегистрирована в столице. В 04:00 было плюс 3,8 градуса. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, эти показатели стали рекордными за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.