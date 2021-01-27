Штрафы за кальяны в заведениях общепита вступили в силу

https://static.news.ru/photo/64316d64-611d-11eb-896e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Штрафы за курение кальянов в заведения общепита вступили в силу с 28 января. Кальянные при этом остаются, но теперь там нельзя продавать еду и напитки.

За кальяны и вейпы владельцев заведений общепита будут штрафовать на суммы от 30 тысяч до 80 тысяч рублей. Официальный запрет на курение кальянов вступил в силу в ноябре прошлого года, их приравняли к никотиносодержащим веществам, сообщает Пятый канал.

Теперь речь идёт и о штрафных санкциях. В самих кальянных кроме запрета на еду и напитки появились требования к системе вентиляции. Она должна обеспечить проветривание заведения. В этом случае проверяющие не будут предъявлять претензии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация кальянной индустрии попросила ввести новый федеральный закон «О кальянных клубах», который позволит отрасли выйти из кризиса. Кальянные хотят выработать профессиональный стандарт отрасли, ввести мониторинг основных её показателей и выработать механизмы саморегулирования.