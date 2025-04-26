Шоколадный рулет с мандариновой начинкой! Делимся ПП-рецептом для стройной талии. В нем всего 154 калории на 100 граммов. Нежный бисквитный рулет с яркой цитрусовой начинкой — идеальный десерт без чувства вины!
Ингредиенты для бисквита
- Яйца — 3 шт. (белки/желтки отделить)
- Цельнозерновая мука — 30 г
- Какао — 10 г
- Кефир 2,5% — 40 мл
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Подсластитель — по вкусу
Для начинки
- Мандарины — 4 шт.
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
- Подсластитель — по вкусу
Для украшения: тёмный шоколад — 20 г, орехи — 1 ст. л.
Приготовление
1. Взбейте белки до устойчивых пиков. Смешайте желтки с кефиром, добавьте сухие ингредиенты. Аккуратно соедините с белками. Выпекайте на пергаменте или силиконовом коврике 10–12 минут при 180 °C. Сверните еще теплым и остудите.
2. Мандарины измельчите в блендере. Прогрейте с подсластителем, добавьте крахмал. Варите 3 минуты до загустения.
3. Остывший бисквит смажьте начинкой. Сверните рулетом, дайте настояться 30 минут в холодильнике.
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