Шоколадный рулет с мандариновой начинкой! Рецепт для стройной талии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный рулет с мандариновой начинкой! Делимся ПП-рецептом для стройной талии. В нем всего 154 калории на 100 граммов. Нежный бисквитный рулет с яркой цитрусовой начинкой — идеальный десерт без чувства вины!

Ингредиенты для бисквита

Яйца — 3 шт. (белки/желтки отделить)

Цельнозерновая мука — 30 г

Какао — 10 г

Кефир 2,5% — 40 мл

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Подсластитель — по вкусу

Для начинки

Мандарины — 4 шт.

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Подсластитель — по вкусу

Для украшения: тёмный шоколад — 20 г, орехи — 1 ст. л.

Приготовление

1. Взбейте белки до устойчивых пиков. Смешайте желтки с кефиром, добавьте сухие ингредиенты. Аккуратно соедините с белками. Выпекайте на пергаменте или силиконовом коврике 10–12 минут при 180 °C. Сверните еще теплым и остудите.

2. Мандарины измельчите в блендере. Прогрейте с подсластителем, добавьте крахмал. Варите 3 минуты до загустения.

3. Остывший бисквит смажьте начинкой. Сверните рулетом, дайте настояться 30 минут в холодильнике.

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