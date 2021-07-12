Шойгу объяснил, почему Путин предложил выплату военнослужащим

Единовременная выплата в 15 тысяч рублей, которую направят военнослужащим по решению президента России Владимира Путина, обусловлена уровнем инфляции, которая ускорилась из-за пандемии COVID-19. Об этом в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внёс вот это, — пояснил Шойгу.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам и военным обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей.

Само решение о выплатах эксперты назвали неизбежным, так как пенсионеры остались последней социальной группой, не охваченной разовыми выплатами в рамках борьбы с последствиями коронавируса, а зарплаты военнослужащих замораживались.