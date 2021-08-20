Выплаты пенсионерам и военнослужащим назвали «неизбежными»

Анонсированные на днях разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим были бы неизбежны из-за складывающегося неравенства в доходах разных социальных групп. Выплаты в таком масштабе могут усилить инфляцию и продлить сроки, в которые она будет оставаться повышенной. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняет издание, разовые выплаты пенсионерам могут обойтись примерно в 400 млрд руб., или 0,35–0,4% ВВП. Выплаты военнослужащим составят около 16 млрд руб. — или 28,5 млрд руб., если речь идет о всех сотрудниках вооруженных сил РФ, включая гражданских служащих. Это может поддержать рост инфляционных ожиданий до начала 2022 года.

По мнению экспертов, решение о единовременной выплате пенсионерам могло быть принято в рамках соцполитики 2018—2021 годов и вне предвыборного контекста. По их словам, пенсионеры остались последней социальной группой, не охваченной разовыми выплатами в рамках борьбы с последствиями коронавируса, притом что всплеск инфляции с конца 2020 года привел к риску снижения доходов пенсионеров. Это же касается и военнослужащих.

При этом эксперты отмечают, что разовые неадресные выплаты затрудняют развитие идей адресной соцподдержки, на которую в последнее время ориентируются власти. В то же время это решение выглядят уместным, так как позволит поддержать потребительский спрос в условиях возможного продолжения пандемии осенью и зимой 2021 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. Он призвал организовать ещё одну выплату: пенсионеры разово получат по 10 тысяч. Отмечается, что единовременная выплата коснётся всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.