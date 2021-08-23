В Госдуме оценили уровень расходов на выплаты военным и пенсионерам

Анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам и военным обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Его слова приводит «Интерфакс».

Макаров отметил , что сейчас необходимо провести все необходимые расчёты и проработать механизм выплат. Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета.

Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас всё необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет право на такую поддержку, не был забыт, — сказал парламентарий.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выделение бюджетных средств на выплаты военным и пенсионерам тщательно просчитывалось и не приведёт к увеличению налогов в РФ, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил, что объявлениям о выплатах предшествует очень серьёзная работа, призванная не допустить увеличения налогов. По его словам, сбалансированность бюджета и всех его расходов остаётся «абсолютной константой» для правительства.

Ранее сообщалось, что разовые выплаты пенсионерам могут обойтись примерно в 400 млрд руб., или 0,35–0,4% ВВП. Выплаты военнослужащим оценивались в сумму около 16 млрд руб. — или 28,5 млрд руб., если речь идёт обо всех сотрудниках Вооружённых сил РФ, включая гражданских служащих. При этом решение о выплатах эксперты назвали неизбежным, так как пенсионеры остались последней социальной группой, не охваченной разовыми выплатами в рамках борьбы с последствиями коронавируса, а зарплаты военнослужащих замораживались.