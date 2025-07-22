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22 июля 2025 в 17:09

Шницели из индейки с сыром и руколой! Сочное мясо с нежной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шницели из индейки с сырной начинкой — сочность в каждом кусочке! Надоели сухие диетические котлеты? Этот рецепт перевернет ваше представление о мясе индейки! Нежные шницели с расплавленной сырной начинкой и пикантной руколой получаются настолько сочными, что пальчики оближешь. Готовлю их уже третью неделю подряд — муж требует добавки!

Берем филе индейки (500 г), режем поперек волокон на пласты толщиной 1–1,5 см. Каждый кусок отбиваем через пленку до толщины 0,5 см — важно не порвать мясо. Для начинки смешиваем 150 г тертого сыра (идеально подойдет сулугуни или моцарелла), горсть рубленой руколы, 1 ч. л. лимонной цедры и щепотку паприки.

На каждый шницель выкладываем столовую ложку начинки, аккуратно сворачиваем рулетиком и скрепляем зубочисткой. Солим, перчим снаружи. Разогреваем сковороду с оливковым маслом (3–4 ст. л.), обжариваем рулетики по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне — сыр должен полностью расплавиться.

Подавайте сразу, пока сыр тянется! Идеально сочетается с овощным салатом или картофельным пюре. Если хотите хрустящую корочку — в конце жарки снимите крышку и увеличьте огонь на 1 минуту.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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