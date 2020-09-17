Школы смогут предложить учащимся питание с учётом религиозных особенностей

https://static.news.ru/photo/91ab093c-f8f2-11ea-8aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, что российские школы смогут подбирать рацион для учеников с учётом их религиозных традиций.

Предусмотрено, впервые это прописано, школа может учитывать национальные, региональные особенности при составлении меню... Если это религиозные, то в субъекте, наверное, в целом особенности питания религиозные, это же не один человек. Это решается на уровне школы, — приводит слова начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирины Шевкун РИА Новости.

Она отметила также, что если по медицинским показаниям кому-то из учеников необходимо соблюдать особую диету, то родители могут предоставить в школу справку от врача. В таком случае администрация школы будет обязана предоставить учащемуся соответствующее питание.

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