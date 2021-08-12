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Школьная одежда оказалась опасной

09:03, 12 августа 2021
Школьная одежда оказалась опасной Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Специалисты Роскачества сравнили рубашки для мальчиков на соответствие ГОСТу и обнаружили несоблюдение норм. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Почти половина (15 из 35) марок одежды не отвечает требованиям по гигроскопичности — рубашки не отводят влагу с кожи. Образцы 12 марок не пропускают воздух, не позволяют телу дышать. Это важные требования, так как дети активно потеют и некачественная одежда может вызвать повышенную утомляемость и раздражения кожи.

Также в Роскачестве сообщили, что состав ткани изделия не сильно влияет на гигроскопичность и воздухопроницаемость. Хлопчатая и синтетическая ткани могут одинаково не соответствовать нормам. Это зависит от качества сырья, технологии шитья и обработки. Но всё-таки если хлопка в составе было не менее 2/3, исследованные рубашки оказывались безопасными.

Кроме того, почти все образцы неспособны сохранить надолго внешний вид, у 19 рубашек ткань без труда разрывалась по поперечным нитям.

Ранее сообщалось, что в России резко выросли продажи школьных товаров.

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