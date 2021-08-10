В России резко выросли продажи школьных товаров

В августе текущего года в России резко выросли объёмы покупок товаров для школы. Это произошло на фоне получения гражданами единовременных выплат на детей школьного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исследования аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что по сравнению с показателями августа цифры за аналогичный период 2021-го увеличились на 16%. Так, стоимость среднего чека на школьные принадлежности с 1 по 7 августа составила 13 329 рублей.

Этот показатель оказался на 3% выше, чем в июле текущего года. При этом объёмы продаж в натуральном выражении (в штуках) выросли в сравнении с ковидным 2020-м на 61%.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах для семей, где растут дети школьного возраста. Эти родители получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Как отметили эксперты «Чек индекса», полученные выплаты были оперативно потрачены на приобретение товаров к новому учебному году.

Ранее Владимир Путин потребовал отказаться от третьей смены в школах. Отмечалось, что к 2023–2024 учебному году российские начальные и среднеобразовательные учебные заведения должны полностью отказаться от такой практики.