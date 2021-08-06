Путин потребовал отказаться от третьей смены в школах

К 2023–2024 учебному году российские школы должны полностью отказаться от учёбы в три смены. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Реализовать поручение кабмин должен вместе с региональными органами исполнительной власти.

Обеспечить <...> реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023–2024 учебном году, — говорится в перечне поручений Путина.

Глава государства потребовал предоставить доклад об этом до 15 декабря, а потом отчитываться каждые полгода.

В апреле как можно скорее ликвидировать обучение в третьи смены в школах потребовал председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что в России регулярно обсуждается вопрос по строительству новых учебных заведений. В частности, этот же вопрос поднимался во время визита премьера в Чечню, где дети продолжают учиться в три смены.