Путин потребовал отказаться от третьей смены в школах
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
16:13, 06 августа 2021
Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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К 2023–2024 учебному году российские школы должны полностью отказаться от учёбы в три смены. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
Реализовать поручение кабмин должен вместе с региональными органами исполнительной власти.
Обеспечить <...> реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023–2024 учебном году, — говорится в перечне поручений Путина.
Глава государства потребовал предоставить доклад об этом до 15 декабря, а потом отчитываться каждые полгода.
В апреле как можно скорее ликвидировать обучение в третьи смены в школах потребовал председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что в России регулярно обсуждается вопрос по строительству новых учебных заведений. В частности, этот же вопрос поднимался во время визита премьера в Чечню, где дети продолжают учиться в три смены.