Общество

Шесть сотрудников ФСИН заразились коронавирусом в Ярославской области

19:33, 18 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Ярославской области по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении COVID-19 в регионе. Вирус выявили у шести сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В учреждениях ведомства провели необходимую сантирно-эпидемологическую обработку. Заболевшие сотрудники изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей, передаёт ТАСС.

Тесты людей, контактировавших с заражёнными, показали отрицательный результат. Однако за ними также наблюдают медики.

Как передавал NEWS.ru, ранее правительство выделило ФСИН 2,4 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также на оказание помощи заключённым.

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