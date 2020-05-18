Шесть сотрудников ФСИН заразились коронавирусом в Ярославской области

https://static.news.ru/photo/37aeb004-9926-11ea-8730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Ярославской области по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении COVID-19 в регионе. Вирус выявили у шести сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В учреждениях ведомства провели необходимую сантирно-эпидемологическую обработку. Заболевшие сотрудники изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей, передаёт ТАСС.

Тесты людей, контактировавших с заражёнными, показали отрицательный результат. Однако за ними также наблюдают медики.

Как передавал NEWS.ru, ранее правительство выделило ФСИН 2,4 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также на оказание помощи заключённым.