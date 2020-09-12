Шеф-повар раскрыл особенность лаврового листа

https://static.news.ru/photo/d8d3f896-f569-11ea-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Лавровый лист даст максимальную пользу и вкус, если его класть в блюдо за пять-десять минут до готовности и сразу после этого доставать. Такой совет дал эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.

По его словам, категорически нельзя оставлять приправу в блюде после приготовления.

Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись, — отметил Синицын в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что лавровый лист следует использовать в соленьях, поскольку специя служит хорошим антисептиком для продуктов. Заготовки с ним могут храниться дольше, считает шеф-повар.

Также важным является выбор лаврового листа. Предпочтение следует отдавать ровным зелёным и глянцевым листам.

Если вы купили где-нибудь на рынке хороший, качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла, — подчеркнул Синицын.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Синицын рассказал, какие блюда можно приготовить из гречки, чтобы не пришлось выбрасывать запасы. По его словам, самым простым способом разнообразить вкус крупы является добавление различных масел с розмарином, тимьяном или базиликом. При этом он отметил, что при приготовлении нужно отталкиваться не от рецепта, а от того, какие продукты есть в наличии.