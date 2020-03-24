https://static.news.ru/photo/179b1f20-6e7c-11ea-add1-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Шеф-повар, эксперт по здоровому питанию, телеведущий Сергей Синицын рассказал, какие блюда можно приготовить из гречки, чтобы не пришлось выбрасывать запасы.

По его словам, самым простым способом разнообразить вкус крупы является добавления различных масел с розмарином, тимьяном или базиликом. При этом он отметил, что при приготовлении нужно отталкиваться не от рецепта, а от того, какие продукты есть в наличии.

Если просто любите гречку и хочется чего-то необычного — купите зелёную гречку. Можно сделать гречневые котлеты с яйцом, затянуть их мукой, можно сделать смузи с добавлением гречневой муки, — рассказал Синицын.

Он добавил, что также можно добавить разнообразные специи или семена укропа, которые придадут блюду вкус в стиле русской кухни.

Кроме того, отметил шеф-повар, из гречки можно сделать полезную для здоровья муку. Для этого её необходимо досушить в духовке при температуре в 60 градусов с приоткрытой дверце, а после воспользоваться кофемолкой или электрически мельницей, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за повышенного спроса в России значительно выросла стоимость гречки и риса. В частности, оптовые цены на гречку выросли на 9,575 тыс. рублей и составили 50 140 рублей за тонну.