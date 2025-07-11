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11 июля 2025 в 07:15

Шашлычки из курицы «Тропиканка»! Яркое блюдо из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлычки из курицы «Тропиканка»! Яркое блюдо из обычных продуктов! Тропические шашлычки из курицы — это баланс сладости, цитрусовой свежести и лёгкой пряности. Сочный перец, ароматное филе и пикантный соус с ноткой мёда превращают простое блюдо в яркую закуску. Подойдёт и для ужина, и для вечеринки.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 850 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Мёд — 1/2 ч. л.
  • Копчёная паприка — 1 ч. л.
  • Белый перец — 1/2 ч. л.
  • Соус сладкий чили — по вкусу
  • Майонез — по вкусу
  • Петрушка — для подачи

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе кубиками, добавьте соль, паприку, белый перец и сок половины апельсина. Оставьте мариноваться на 1 час. Приготовьте соус: смешайте в равных частях сладкий чили и майонез, добавьте мёд. На шпажки нанизывайте кусочки перца, апельсина и курицы поочерёдно. Смажьте шашлычки соусом.
  2. Запекайте в аэрогриле при 150 °C около 20 минут. Перед подачей украсьте петрушкой и цедрой апельсина.

Получаются яркие, ароматные шашлычки — в духе лета и с ноткой экзотики.

Ранее мы делились рецептом-лайфхаком сочных куриных котлеток! Берем филе бедра и эти добавки.

курица
перец
апельсины
шашлыки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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