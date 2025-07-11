Шашлычки из курицы «Тропиканка»! Яркое блюдо из обычных продуктов

Шашлычки из курицы «Тропиканка»! Яркое блюдо из обычных продуктов

Шашлычки из курицы «Тропиканка»! Яркое блюдо из обычных продуктов! Тропические шашлычки из курицы — это баланс сладости, цитрусовой свежести и лёгкой пряности. Сочный перец, ароматное филе и пикантный соус с ноткой мёда превращают простое блюдо в яркую закуску. Подойдёт и для ужина, и для вечеринки.

Ингредиенты

Куриное филе — 850 г

Апельсин — 1 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Мёд — 1/2 ч. л.

Копчёная паприка — 1 ч. л.

Белый перец — 1/2 ч. л.

Соус сладкий чили — по вкусу

Майонез — по вкусу

Петрушка — для подачи

Приготовление

Нарежьте куриное филе кубиками, добавьте соль, паприку, белый перец и сок половины апельсина. Оставьте мариноваться на 1 час. Приготовьте соус: смешайте в равных частях сладкий чили и майонез, добавьте мёд. На шпажки нанизывайте кусочки перца, апельсина и курицы поочерёдно. Смажьте шашлычки соусом. Запекайте в аэрогриле при 150 °C около 20 минут. Перед подачей украсьте петрушкой и цедрой апельсина.

Получаются яркие, ароматные шашлычки — в духе лета и с ноткой экзотики.

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