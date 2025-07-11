Шашлычки из курицы «Тропиканка»! Яркое блюдо из обычных продуктов! Тропические шашлычки из курицы — это баланс сладости, цитрусовой свежести и лёгкой пряности. Сочный перец, ароматное филе и пикантный соус с ноткой мёда превращают простое блюдо в яркую закуску. Подойдёт и для ужина, и для вечеринки.
Ингредиенты
- Куриное филе — 850 г
- Апельсин — 1 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Мёд — 1/2 ч. л.
- Копчёная паприка — 1 ч. л.
- Белый перец — 1/2 ч. л.
- Соус сладкий чили — по вкусу
- Майонез — по вкусу
- Петрушка — для подачи
Приготовление
- Нарежьте куриное филе кубиками, добавьте соль, паприку, белый перец и сок половины апельсина. Оставьте мариноваться на 1 час. Приготовьте соус: смешайте в равных частях сладкий чили и майонез, добавьте мёд. На шпажки нанизывайте кусочки перца, апельсина и курицы поочерёдно. Смажьте шашлычки соусом.
- Запекайте в аэрогриле при 150 °C около 20 минут. Перед подачей украсьте петрушкой и цедрой апельсина.
Получаются яркие, ароматные шашлычки — в духе лета и с ноткой экзотики.
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