Шахта в Белгородской области, где ранее эвакуировали горняков из-за задымления, снова начнёт работу в 00:00 часов 16 февраля в штатном режиме.
Об этом «Интерфаксу»
Как сообщалось ранее, в шахте утром произошло задымление из вентиляционного отсека глубиной 400 метров. Открытое горение было ликвидировано в 14:10. Спасатели вывели из шахты 245 человек. Никто не пострадал.
Для тушения пожара было привлечено 26 человек и семь единиц техники.
Накануне крупный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе компании Exxon Mobil в американском городе Батон-Руж. Причины возгорания неизвестны.
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