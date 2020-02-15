https://static.news.ru/photo/d6207100-4ffc-11ea-95df-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России по Белгородской области

Шахта в Белгородской области, где ранее эвакуировали горняков из-за задымления, снова начнёт работу в 00:00 часов 16 февраля в штатном режиме.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе горно-обогатительного комбината Яковлевского рудника.

Как сообщалось ранее, в шахте утром произошло задымление из вентиляционного отсека глубиной 400 метров. Открытое горение было ликвидировано в 14:10. Спасатели вывели из шахты 245 человек. Никто не пострадал.

Для тушения пожара было привлечено 26 человек и семь единиц техники.

Накануне крупный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе компании Exxon Mobil в американском городе Батон-Руж. Причины возгорания неизвестны.