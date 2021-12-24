Сенатор назвала решение суда о наложении штрафа на Мeta оправданным шагом

Вердикт Таганского районного суда в Москве в отношении Meta Platforms (ранее Facebook) о назначении оборотного штрафа на сумму более 1,9 млрд рублей является совершенно оправданным, поскольку платформе вменяется «систематическое неудаление запрещённой в РФ информации», считает Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, передаёт ТАСС. Она отметила действенность подобного штрафа, поскольку удар по прибыли всегда самый чувствительный.

О необходимости наложения именно оборотных, а не фиксированных штрафов за систематическое несоблюдение российского законодательства на зарубежных IT-гигантов эксперты говорили довольно давно. Теперь российский суд принял решение применить данную меру, что совершенно оправданно. Государство призвано, прежде всего, отстаивать права и интересы собственных граждан и пресекать любые угрозы в их адрес, — сказала сенатор.

Как отметила зампред, демонстративное игнорирование правил, установленных Роскомнадзором в отношении удаления противоправного контента со страниц Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta, «рано или поздно должно было привести к подобному шагу».

Удар по прибыли — самый чувствительный удар, — подчеркнула Рукавишникова.

Сенатор добавила, что по этому пути идёт и ряд мировых держав. В том числе в Евросоюзе в скором времени ожидается принятие так называемого закона о цифровых рынках, и он также будет предусматривать наложение оборотных штрафов за аналогичные нарушения.

Как напомнила Рукавишникова, в арсенале у российских правоприменителей имеются и более жёсткие меры — частичное или полное ограничение доступа к информресурсу.

Но возможно, и оборотного штрафа будет достаточно для того, чтобы собственники и руководство иностранных IT-гигантов, представленных на российском рынке, осознали простую и непреложную истину: на территории нашей страны можно работать исключительно в соответствии с действующим законодательством РФ, — заключила Рукавишникова.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms на сумму свыше 1,9 млрд рублей за постоянный отказ от удаления запрещённой в РФ информации. По аналогичному иску суд оштрафовал Google на сумму более 7,2 млрд рублей.

Ранее этот же суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными. WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей.