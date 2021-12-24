Суд в Москве назначил Мeta почти 2 млрд рублей оборотного штрафа

Мировой суд в Москве назначил второй в российской истории оборотный штраф и постановил взыскать с Meta (экс-Facebook) почти 2 млрд рублей за «систематическое неудаление запрещённой информации», сообщили в пресс-службе Таганского суда, передаёт РИА Новости. Ранее 24 декабря оборотный штраф за подобные нарушения в 7,2 млрд рублей получил другой американский IT-гигант — Google.

Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек, — сообщили в пресс-службе.

Оборотный штраф — наиболее строгое наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». До этого Meta и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финпоказателям.

Суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации. Соответствующий протокол ранее был составлен Роскомнадзором. Google ознакомится с решением Таганского суда и после этого определит «дальнейшие шаги», заявили NEWS.ru в пресс-службе Google в России. Инстанция признала виновной Google LLC в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП, и назначила наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей.

Ранее этот же суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными. WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей.