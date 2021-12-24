В Google отреагировали на оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

Компания Google ознакомится с решением Таганского суда Москвы и после этого определит «дальнейшие шаги», после того как Мировой суд наложил на IT-гиганта оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации, заявили NEWS.ru в пресс-службе Google в России. Инстанция признала виновной Google LLC в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП, и назначила наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей.

Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги, — подчеркнули представители Google.

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации утром пятницы 24 декабря. Соответствующий протокол был составлен Роскомнадзором.

Ранее этот же суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными. WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей.

Тот же суд оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей.