Российский суд наложил на Google оборотный штраф более 7,2 млрд рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков который вынес данное решение. Соответствующий протокол ранее был составлен Роскомнадзором.

[Компания] Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей, — сообщили в суде.

Ранее этот же суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными. WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей.

Тот же суд оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей.