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19 июля 2025 в 18:15

Семья теперь требует только такую треску! Секрет — в волшебных конвертиках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнейшая треска с овощами в пергаментных конвертах! Этот элегантный способ приготовления рыбы сохраняет всю сочность и аромат! Треска тает во рту, овощи дополняют ее вкус, а пергамент создает эффект пароварки. Ресторанное блюдо у вас дома!

Возьмите 4 стейка трески (по 150–200 г), промокните салфеткой. Посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. Нарежьте соломкой 1 морковь, 1 кабачок, 1 болгарский перец. Разрежьте пергамент на 4 квадрата (30×30 см).

На каждый лист выложите горсть овощей, сверху — стейк рыбы. Добавьте по веточке тимьяна и дольке лимона. Сбрызните оливковым маслом. Заверните конвертом, плотно защипнув края.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут. Подавайте прямо в конвертах — пусть гости сами раскроют ароматный сюрприз! Идеально с молодым картофелем или зеленым салатом.

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треска
рыба
рецепты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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