Сексолог связала публичный секс с желанием мужчины «отдаться, как женщина»

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Сексолог Ольга Кетоева прокомментировала NEWS.ru нашумевший случай с видео, на котором двое туристов занимаются любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа в Сочи. По ее словам, во время пандемии в России наметился тренд на попытку максимально удивить незнакомых людей на улице, «причем чем публичнее и опаснее, тем лучше».

Свою роль в установлении подобного тренда сыграло и желание хоть как-то прославиться, а также выработка организмом адреналина, что усиливает ощущения от секса. В то же время, по словам эксперта, перебор в играх и вседозволенности в сексе может привести к печальным последствиям, включая невозможность закончить половой акт без дополнительных возбудителей типа страпона.

В большинстве случаев это, конечно же, скрытое желание отдаться, как женщина, что само по себе для мужчины ничем хорошим закончиться не может, — отметила Кетоева.

Ранее полиция Сочи начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором двое туристов занимаются любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа. Сообщается, что пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, что грозит штрафом в сумме до 1000 рублей или арестом на срок до 15 суток.