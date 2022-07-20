Полиция Сочи ищет туристов, занимавшихся сексом на сапборде в море

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Полиция Сочи начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором двое туристов занимаются любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Их могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, что грозит штрафом в сумме до 1000 рублей или арестом на срок до 15 суток.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту выявленного видеоматериала. Устанавливаются участники инцидента. В ходе расследования будет дана правовая оценка их действиям, — заявили в ведомстве.

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