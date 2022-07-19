Психолог раскрыла секрет успешного курортного романа Психолог Наумова: для успешного курортного романа должны совпадать цели партнеров

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Для успешного курортного романа должны совпадать цели партнеров, тогда получится окунуться в романтическую обстановку и повысить самооценку, сообщила семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова. В разговоре с «ФедералПресс» она предупредила, что несовпадение желаний приводит к чувству опустошения после расставания.

Большое значение имеет то, какие люди встретились, совпадают ли их цели. Если совпадают, то все великолепно, а цели могут быть разными: например, кто-то хочет длительных отношений, а другой ищет возможность сексуального удовлетворения, — сказала Наумова.

Она добавила, что курортные романы редко завершаются свадьбой, так как люди воспринимают отношения в отпуске как временные и расслабленные.

Сексолог и психотерапевт Елена Малахова ранее рассказала, что шанс дальнейшего развития курортного романа крайне мал, поэтому подобные отношения смогут подойти тем, кто не рассчитывает на длительную любовную связь. Тем не менее в современном мире отношения можно сохранить и развить за счет общения в интернете, отметила она.