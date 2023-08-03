Сексолог объяснила, почему фильм «Барби» собрал свыше $800 млн Сексолог Миллер: фильм «Барби» собрал более $800 млн из-за популяризации всего «пластикового»

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Фильм «Барби» собрал более $800 млн из-за популяризации всего «пластикового», заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, сейчас людей привлекают пластические операции и искусственные эмоции. Персонажи фильма Барби и Кен, считает Миллер, как раз относятся к нереальному миру.

Идет популяризация всего пластикового, пластические хирурги зарабатывают огромные деньги, много мемов про одинаковые лица со штампованными носами. Клиповое мышление, пластиковые люди, искусственные эмоции зачастую вызывают мощный интерес, — сказала Миллер.

Она добавила, что актеры на роли главных героев (Марго Робби и Райан Гослинг) были подобраны очень удачно. У Робби, по ее мнению, большие и выразительные глаза. В результате получилась «пластиковая» пара, заключила специалист.

Мировая премьера фильма «Барби» состоялась 21 июля, до этого 9 июля прошел закрытый премьерный показ. Картина стала пользоваться большой популярностью среди зрителей в странах СНГ. По мнению кинокритика Романа Григорьева, это связано не только с привлечением актеров Райана Гослинга и Марго Робби к исполнению главных ролей, но и с культовым статусом игрушек «Барби». Кроме того, авторы фильма провели удачный эксперимент, работая над картиной, что привлекло интерес зрителей. Отдельное внимание критик уделил розовому цвету, преобладающему в кадре. По его мнению, этот кричащий цвет «дергал» глаз зрителей.

В России фильм «Барби» может появиться уже в августе. Пиратские копии фильма привезут из Армении. По словам очевидцев, стенды-афиши фильма, которые ставят прямо перед выходом фильмов в прокат, уже появились в Екатеринбурге рядом с кассами кинотеатра в одном из торговых центров.