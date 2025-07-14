Секрет кавказской кухни: готовим классическую адыгейскую соль дома

Адыгейская соль — это ароматная приправа, которая превратит даже самые простые блюда в кулинарные шедевры. Готовится она из минимального набора ингредиентов, но придает еде неповторимый вкус и аромат. Сделать такую соль дома проще простого — и результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

соль крупного помола — 500 г;

чеснок — 5–6 зубчиков;

укроп свежий — 50 г;

кинза — 30 г;

чабер сушеный — 1 ч. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.

Приготовление:

Чеснок очистите и пропустите через пресс. Зелень мелко порубите и смешайте с чесноком. Добавьте соль и все специи, тщательно перемешайте. Разложите смесь тонким слоем на пергаменте и подсушите при комнатной температуре 2–3 дня. Храните в стеклянной банке под крышкой.

Используйте эту соль для мяса, овощей, яиц или просто с черным хлебом и маслом.

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