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14 июля 2025 в 10:46

Секрет кавказской кухни: готовим классическую адыгейскую соль дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Адыгейская соль — это ароматная приправа, которая превратит даже самые простые блюда в кулинарные шедевры. Готовится она из минимального набора ингредиентов, но придает еде неповторимый вкус и аромат. Сделать такую соль дома проще простого — и результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

  • соль крупного помола — 500 г;
  • чеснок — 5–6 зубчиков;
  • укроп свежий — 50 г;
  • кинза — 30 г;
  • чабер сушеный — 1 ч. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  2. Зелень мелко порубите и смешайте с чесноком.
  3. Добавьте соль и все специи, тщательно перемешайте.
  4. Разложите смесь тонким слоем на пергаменте и подсушите при комнатной температуре 2–3 дня.
  5. Храните в стеклянной банке под крышкой.

Используйте эту соль для мяса, овощей, яиц или просто с черным хлебом и маслом.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

соль
рецепты
специи
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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