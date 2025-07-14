Секрет кавказской кухни: готовим классическую адыгейскую соль дома

Адыгейская соль — это ароматная приправа, которая превратит даже самые простые блюда в кулинарные шедевры. Готовится она из минимального набора ингредиентов, но придает еде неповторимый вкус и аромат. Сделать такую соль дома проще простого — и результат превзойдет все ожидания.
Ингредиенты:
- соль крупного помола — 500 г;
- чеснок — 5–6 зубчиков;
- укроп свежий — 50 г;
- кинза — 30 г;
- чабер сушеный — 1 ч. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.
Приготовление:
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Зелень мелко порубите и смешайте с чесноком.
- Добавьте соль и все специи, тщательно перемешайте.
- Разложите смесь тонким слоем на пергаменте и подсушите при комнатной температуре 2–3 дня.
- Храните в стеклянной банке под крышкой.
Используйте эту соль для мяса, овощей, яиц или просто с черным хлебом и маслом.
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