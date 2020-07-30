Сбербанк отказался увольнять обвинённого в харрасменте сотрудника

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Окно продаж туристических путёвок на отдых в России, за которые можно получить частичную компенсацию стоимости, будет сохраняться в течение недели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Мы рассчитываем, что окно продаж [туров по программе кешбэка] будет в течение недели, — рассказала Догузова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1». О новой программе объявил премьер-министр России...