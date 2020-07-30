Общество

Сбербанк отказался увольнять обвинённого в харрасменте сотрудника

22:00, 30 июля 2020
Фото: NEWS.ru

Внутренняя проверка в отношении сотрудников Сбербанка, которых обвинили в харрасменте, завершена. Одного работника решили не увольнять из организации.

Второй ушёл по собственному желанию. Об этом журналистам The Bell рассказали в пресс-службе компании.

Дальнейшие разбирательства этого дела, в случае если они последуют, находятся в компетенции правоохранительных органов и судебной системы, — отметили там.

Как писал NEWS.ru, 17 июля о своём уходе из Сбербанка рассказал менеджер социальных сетей Сбербанка Руслан Гафаров. Его в изнасиловании обвинила пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова. Девушка рассказала, что Гафаров изнасиловал её два года назад на вечеринке. После того как пост увидели в Сети, Гафаров принёс ей извинения. Параллельно с обвинениями в его адрес выступили и другие девушки. Также в харрасменте обвинили руководителя проектов банка Сергея Миненко.

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