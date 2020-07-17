Сотрудник Сбербанка объявил об увольнении после секс-скандала

https://static.news.ru/photo/e68f3a94-c815-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менеджер социальных сетей Сбербанка Руслан Гафаров объявил о своём увольнении из финансово-кредитной организации после обвинений в домогательствах и изнасиловании.

В Twitter сотрудник сообщил, что после обвинений считает неправильным оставаться в Сбербанке. Он добавил, что ему нужно привести себя в порядок, и уход — это его личное решение.

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Ранее телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что по фактам массовых обвинений о домогательстве и сексуальном насилии, прозвучавших в адрес работающих в российских компаниях мужчин, должны быть возбуждены уголовные дела. Он добавил, что Следственный комитет России обязан провести проверку и возбудить уголовные дела. Насильник, подчеркнул телеведущий, должен сидеть в тюрьме вне зависимости от политической ориентации, если, конечно, доказан факт изнасилования. В противном случае за клевету должна ответить женщина.

Между тем два сотрудника Сбербанка — SMM-менеджер Руслан Гафаров и руководитель проектов Сергей Миненко — были отстранены от своих обязанностей после того, как их имена вспыли в контексте секс-скандала в российском сегменте Twitter. В организации подчеркнули, что компания не приемлет насилия «в любой форме и в адрес кого бы то ни было». По этой причине в отношении сотрудников ПАО «Сбербанк» была инициирована проверка.

Как писал NEWS.ru, пользователи Twitter начали делиться историями о домогательствах со стороны мужчин, работающих в российских компаниях. Журналистка Виктория Кузьменко 13 июля рассказала на своей странице в соцсети, что шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков стал свидетелем изнасилования девушки в собственной квартире. После публикации разоблачений Простаков покинул свой пост, признав вину в «неподобающем поведении».

Вслед за этим в многочисленных сообщениях стали всплывать имена других известных российских журналистов, замешанных в секс-скандале. В домогательствах обвинили и ещё одного сотрудника СМИ — спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. О неподобающем поведении журналиста написала в Сети пользователь под ником valya_de.

Выяснилось, что склонял девушек к интиму и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, который ранее работал в изданиях Men's Health Russia, «Мел», «Газета.Ru», «Известия». Бывшие коллеги рассказали , что он неоднократно хвастался видео, которые делал во время занятий сексом с девушками, не знающими о скрытых камерах в его квартире.

Другой сотрудник Сбербанка, SMM-менеджер Руслан Гафаров, также оказался замешан в секс-скандале. Его в изнасиловании обвинила пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова. Об этом она также написала в Twitter. Девушка рассказала, что Гафаров изнасиловал её два года назад на вечеринке. После того как пост увидели в Сети, Гафаров принёс ей извинения. Параллельно с обвинениями в его адрес выступили и другие девушки.