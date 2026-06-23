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23 июня 2026 в 12:00

Сажайте хоть вдоль бетонной стены, где земля пересыхает: 5 цветов — везде создадут живой ковер

Фото: D-NEWS.ru
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У бетонной стены, забора или отмостки дома земля пересыхает быстрее всего: бетон нагревается, отдает тепло почве, влага испаряется, а дожди стекают в газон. Но есть растения, которым такая среда только на пользу.

Молодило (каменная роза): его мясистые листья-розетки накапливают влагу, как суккуленты, а корни растут поверхностно, не нуждаясь в глубокой земле. При этом его «розочки» декоративны все лето. Очиток (седум): его сизые, зеленые или пурпурные листья запасают воду, а звездчатые желтые, розовые или белые цветки появляются с июля до сентября, образуя сплошной ковер.

Ясколка войлочная — почвопокровник с серебристо-белыми листьями, которые отражают солнечные лучи и уменьшают испарение, а ее белые цветки-звездочки распускаются в мае-июне, создавая эффект снежного покрова.

Фото: D-NEWS.ru

Вероника низкая образует плотные подушки из темно-зеленых листьев и все лето радует синими, голубыми и белыми свечками-соцветиями, при этом ее стержневой корень проникает глубоко, добывая влагу. Тимьян ползучий (чабрец) — ароматный почвопокровник, который стелется плотным ковром высотой 5-10 см, цветет в июне-июле сиренево-розовыми шапками.

Ранее были названы цветы для живой изгороди — растут кустиками до 50 см.

Проверено редакцией
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