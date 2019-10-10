На днях СМИ опубликовали прогноз Министерства экономического развития, согласно которому в России до 2023 года сохранится естественная убыль населения. По информации ведомства, работа по снижению смертности, в первую очередь трудоспособных граждан, не позволит «компенсировать тенденции в рождаемости».

Как выяснил News.ru, в среднем по стране на одну женщину приходится 1,579 ребёнка — таков суммарный коэффициент рождаемости в России, который используется как показатель в статистических исследованиях. У сельского населения он выше (1,870), чем среди городского (1,489).

При этом, чтобы просто сохранить численности населения, не говоря о его увеличении, в среднем в паре должны рождаться два ребёнка, но пока до этого показателя российские семьи не дотягивают.

Однако женщины в некоторых регионах выступают «локомотивом» по рождаемости в стране. Так, наибольшие значения суммарного коэффициента отмечаются в Республике Тыва (2,97). Далее следуют Чечня (2,6) и Республика Алтай (2,35). Кроме того, высокие показатели зарегистрированы в Ненецком автономном округе (2,24) и Бурятии (2,04). С соответствующей информацией Росстата за 2018 год ознакомился News.ru.

Примечательно, что в лидирующей по числу детей на женщину Республике Тыва наблюдаются одни из наименьших показателей по количеству разводов в России, а также там чаще всего усыновляют детей. Вместе с тем, в регионе самые низкие по стране доходы населения.

Меньше всего детей на женщину приходится в Ленинградской области (1,12), Мордовии (1,25) и Смоленской области (1,28). Замыкают пятёрку аутсайдеров Тамбовская (1,33) и Воронежская (1,34) области.

За последние несколько лет максимальный коэффициент рождаемости по России был в 2015 году (1,777), после чего цифры стали постепенно уменьшаться. Согласно прогнозу Росстата, показатель к 2035 году может в лучшем случае вырасти до 1,890, тогда как в худшем — снизиться до 1,509.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с News.ru объяснил, что в лидирующих регионах сохраняются культурные и традиционные ценности.

Подавляющее значение для вопросов рождаемости и разницы в количестве рождений, в суммарном коэффициенте определяют культурные установки. В этом смысле в республике Тыва люди больше ориентированы на рождение детей, они проще, в хорошем смысле, к этому относятся. Во многом это сознание отражают традиционные установки, к которым люди привыкли в предыдущие века. Если говорить о других факторах, здесь в меньшей степени мегаполисная урбанизация, меньше степень индустриализации в виде большого числа промышленных и научных предприятий. Это отражает традиционность сознания и это очень ценно. Юрий Крупнов председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

В Минэкономразвития отмечают, что демографические тенденции серьёзно влияют на социально-экономическое развитие государства. В последнее время они отличаются устойчивым старением населения, снижением численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (20 лет — 34 года) и сохранением высокого уровня смертности в экономически активных возрастах.

В 2020–2023 годах население будет расти только за счёт мигрантов, прогнозируют в ведомстве. В результате среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году. Отмечается, что в 2024 году ожидается естественный прирост населения.

Первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко ранее заявил, что число женщин детородного возраста в России к 2033 году сократится на четверть. Он добавил, что рождаемость в РФ снизилась на 15% в период с 2016 по 2018 год.

Самый популярным у женщин возрастом рождения первенца в России в 2018 году стал 26-летний, следует из материалов Росстата. Вторые роды проходили чаще всего у 30-летних мам, третьи — у 31-летних. Четвёртого ребёнка рожали женщины в 33 года. При этом в службе отмечают, что пятого ребёнка рожают в основном в 34 года.