Чебуреки — всеми любимые пирожки с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сэкономить время на их приготовлении поможет слоеное тесто. Давайте приготовим их по простому пошаговому рецепту — эта ароматная выпечка получится даже у начинающих.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — полкило;
- фарш (смесь говядины и свинины) — 300 г;
- луковица — 1 шт.;
- обычная вода — 3 столовые ложки;
- перец и соль — на вкус;
- подсолнечное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Покупное слоеное тесто раскатайте и разрежьте на прямоугольники.
- Смешайте фарш с измельченным луком, влейте воду, приправьте.
- Поместите начинку на одну половинку каждого куска, накройте сверху другой половинкой.
- Края пирожка хорошо защипните и пройдитесь вилкой, чтобы придать им интересную форму.
- Жарьте чебуреки в разогретом масле до румяной корочки.
Еще один способ приготовить быстрые пирожки — пожарить на сковородке треугольники из лаваша с картошкой и грибами.
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