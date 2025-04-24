Самые быстрые чебуреки: готовим их из слоеного теста по простому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки из слоеного теста получаются воздушными и очень сочными

Чебуреки — всеми любимые пирожки с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Сэкономить время на их приготовлении поможет слоеное тесто. Давайте приготовим их по простому пошаговому рецепту — эта ароматная выпечка получится даже у начинающих.

Ингредиенты:

слоеное тесто — полкило;

фарш (смесь говядины и свинины) — 300 г;

луковица — 1 шт.;

обычная вода — 3 столовые ложки;

перец и соль — на вкус;

подсолнечное масло — для жарки.

Способ приготовления

Покупное слоеное тесто раскатайте и разрежьте на прямоугольники. Смешайте фарш с измельченным луком, влейте воду, приправьте. Поместите начинку на одну половинку каждого куска, накройте сверху другой половинкой. Края пирожка хорошо защипните и пройдитесь вилкой, чтобы придать им интересную форму. Жарьте чебуреки в разогретом масле до румяной корочки.

Еще один способ приготовить быстрые пирожки — пожарить на сковородке треугольники из лаваша с картошкой и грибами.

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