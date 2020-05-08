Салоны красоты и магазины одежды откроются первыми после снятия ограничений

Глава руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о первом этапе снятия карантинных мер. По её словам, на нём будут открыты салоны красоты, а также магазины одежды и обуви.
Залы торговых точек не должны превышать 400 кв.м., а покупатели будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, передаёт «Стопкоронавирус.рф».
Также откроют ателье, предприятия бытовых услуг и непродовольственные магазины. Кроме того, родителям разрешат гулять с детьми.
Детские сады заработают на втором этапе снятия ограничений, а школы и вузы — на третьем.
Ранее NEWS.ru писал, что Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила за ослабление режима самоизоляции. Бизнес-сообщество предупредило о тяжёлых последствиях для экономики из-за нынешних ограничений. При этом в Палате отметили, что поддерживают масочный режим в Москве и Подмосковье, а также возобновление работы промышленных и строительных предприятий с 12 мая.
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