Салоны красоты и магазины одежды откроются первыми после снятия ограничений

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Крупнейшая управляющая компания Ростовской области сообщила, что все ветераны обслуживаемых ею домов получили квитанции за коммунальные услуги с нулевым платежом. Все расходы на себя взяла организация.

По данным УК, ветераны не будут платить за воду, электричество, лифт, вывоз мусора, отопление, мусоропровод, содержание и ремонт жилья, передаёт РИА Новости. Другая управляющая компания региона раздала ветеранам праздничные наборы....