Салат «Табуле» с булгуром! Идеален летом — классика восточной кухни. Это сочетание полезного булгура, сочных овощей и ароматной зелени делает этот салат любимцем поклонников здорового питания. Благодаря лимонно-оливковой заправке блюдо получается легким, но сытным, с ярким свежим вкусом. Такой салат хорош как самостоятельное блюдо на перекус или как гарнир к мясу.

Ингредиенты

Булгур – 1 стакан

Помидоры – 3 шт.

Огурец – 1 шт.

Зеленый лук – 4 пера

Свежая зелень (петрушка, мята, кинза) – 1 пучок

Оливковое масло – 3 ст. л.

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец, зира – по вкусу

Приготовление

Булгур промыть и отварить в подсоленной воде (1:2) 15–20 минут до готовности. Овощи нарезать кубиками, зелень мелко порубить. В большой миске соединить остывший булгур с овощами и зеленью, добавить специи. Заправить оливковым маслом и лимонным соком, аккуратно перемешать. Дать настояться 10 минут перед подачей.

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