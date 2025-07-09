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09 июля 2025 в 05:30

Салат «Табуле» с булгуром! Идеален летом — классика восточной кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Табуле» с булгуром! Идеален летом — классика восточной кухни. Это сочетание полезного булгура, сочных овощей и ароматной зелени делает этот салат любимцем поклонников здорового питания. Благодаря лимонно-оливковой заправке блюдо получается легким, но сытным, с ярким свежим вкусом. Такой салат хорош как самостоятельное блюдо на перекус или как гарнир к мясу.

Ингредиенты

  • Булгур – 1 стакан
  • Помидоры – 3 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Зеленый лук – 4 пера
  • Свежая зелень (петрушка, мята, кинза) – 1 пучок
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Соль, перец, зира – по вкусу

Приготовление

  1. Булгур промыть и отварить в подсоленной воде (1:2) 15–20 минут до готовности. Овощи нарезать кубиками, зелень мелко порубить.
  2. В большой миске соединить остывший булгур с овощами и зеленью, добавить специи. Заправить оливковым маслом и лимонным соком, аккуратно перемешать. Дать настояться 10 минут перед подачей.

Ранее мы делились быстрым рецептом! Постругали колбаску и пекинку и за 10 минут получили суперский салат!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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