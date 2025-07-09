Салат «Табуле» с булгуром! Идеален летом — классика восточной кухни. Это сочетание полезного булгура, сочных овощей и ароматной зелени делает этот салат любимцем поклонников здорового питания. Благодаря лимонно-оливковой заправке блюдо получается легким, но сытным, с ярким свежим вкусом. Такой салат хорош как самостоятельное блюдо на перекус или как гарнир к мясу.
Ингредиенты
- Булгур – 1 стакан
- Помидоры – 3 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Зеленый лук – 4 пера
- Свежая зелень (петрушка, мята, кинза) – 1 пучок
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец, зира – по вкусу
Приготовление
- Булгур промыть и отварить в подсоленной воде (1:2) 15–20 минут до готовности. Овощи нарезать кубиками, зелень мелко порубить.
- В большой миске соединить остывший булгур с овощами и зеленью, добавить специи. Заправить оливковым маслом и лимонным соком, аккуратно перемешать. Дать настояться 10 минут перед подачей.
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