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23 июля 2025 в 20:38

Салат с курицей и чесночными хлебцами — так вкусно, что не остановишься!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хотите быстро и просто приготовить свежий салат с необычной хрустящей ноткой, этот рецепт точно для вас. Куриное филе и салат айсберг делают его лёгким, а чесночные хлебцы «Щедрые» придают особый хруст и аромат. Отличный вариант для обеда или лёгкого ужина.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Куриное филе — 300 г
  • Твердый сыр — 40 г
  • Салат айсберг — 1/2 кочана
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Хлебцы «Щедрые» с чесноком — по вкусу
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Тыквенные семечки — по желанию

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Отварите куриное филе и яйцо до готовности. Остудите, курицу разберите на волокна, яйца нарежьте кубиками.

Шаг 2. Поломайте хлебцы на кусочки, порвите салат айсберг руками или нарежьте произвольно, натрите сыр на тёрке.

Шаг 3. Приготовьте заправку, смешав майонез, сметану и чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 4. В большой миске соедините курицу, салат, яйцо, сыр и хлебцы. Заправьте соусом и аккуратно перемешайте.

Шаг 5. Посыпьте сверху тыквенными семечками для дополнительного вкуса и текстуры. Подавайте сразу.

Этот салат подарит вам свежесть и приятный хруст, который захочется повторить. Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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