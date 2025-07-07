Салат из турецкого отеля! Помидоры, лук, сухарики и секретная заправка!

Салат из турецкого отеля! Помидоры, лук, сухарики и секретная заправка!

Турецкий салат — свежесть в каждой ложке! Этот салат — настоящий взрыв вкусов: сочные помидоры, пикантный лук, ароматные оливки и хрустящие сухарики. Идеально для жаркого дня или когда хочется чего-то легкого, но сытного.

Нарежьте помидоры крупными кубиками — они должны чувствоваться в салате. Красный лук нашинкуйте тонкими полукольцами и слегка помните руками с щепоткой соли, чтобы ушла горечь.

Черные оливки порубите колечками — так они лучше распределятся по салату. Бездрожжевой хлеб нарежьте кубиками 1 см и подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.

Соедините все ингредиенты в миске. Отдельно взбейте оливковое масло с лимонным соком, солью и перцем. Заправку вливайте прямо перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

Секрет: добавьте рубленую мяту — она придаст освежающую нотку. Подавайте сразу, пока хлеб хрустит!

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