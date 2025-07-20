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20 июля 2025 в 09:00

Салат «Фитнес» на зиму — полезно и вкусно! Закуска из кабачка и свеклы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Фитнес» на зиму — полезно и вкусно! Закуска из кабачка и свеклы! Идеальный вариант для тех, кто следит за здоровьем и фигурой! Этот витаминный салат не только помогает контролировать вес, но и улучшает пищеварение, нормализует давление и повышает гемоглобин. Сочетание свеклы и кабачков создает мощный детокс-эффект, а сладкий перец и базилик придают неповторимый вкус. Готовьте с удовольствием и будьте в форме!

Ингредиенты (на 4 литровые банки)

  • Кабачки — 1,5 кг
  • Свекла — 1,5 кг
  • Сладкий перец — 0,5 кг
  • Лук репчатый — 0,5 кг
  • Чеснок — 1 головка
  • Соль — 4 ч. л. без горки
  • Сахар — 2 ст. л. с горкой
  • Масло растительное — 100 мл
  • Базилик свежий — небольшой пучок (по желанию)
  • Уксус 9% — 4 ст. л. (или 0,5 ч. л. лимонной кислоты, разведенной в 4 ст. л. воды)

Приготовление

  1. Овощи очистите и подготовьте: свеклу натрите на крупной терке, лук, перец и чеснок нарежьте мелкими кубиками, кабачки — кубиками 0,5×0,5 см, базилик измельчите. В большую кастрюлю сложите все ингредиенты, добавьте воду, соль, сахар и масло.
  2. Доведите до кипения и варите на среднем огне 25 минут, периодически помешивая. В конце влейте уксус, перемешайте и разложите горячий салат по стерильным банкам. Закатайте, переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Приятного аппетита и крепкого здоровья!

Ранее мы готовили обалденную закатку на зиму! Кабачки в томатном соусе — лето в банке.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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