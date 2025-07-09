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09 июля 2025 в 20:52

Салат «Чайка»: советская классика — просто и вкусно на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат я люблю за его простоту и знакомый вкус из детства. Он не требует много времени и продуктов, но всегда получается нежным и аппетитным.

Для салата «Чайка» нам понадобятся: 200 г твердого сыра, 300–400 г консервированного зеленого горошка, 4 вареных яйца, 50–70 г салатного лука (по желанию), 100–150 г майонеза, соль и черный молотый перец по вкусу.

Сыр натираю на терке, часть оставляю для украшения. Яйца и лук мелко нарезаю, а горошек тщательно сливаю и промываю. Все смешиваю, добавляю майонез, солю, перчу и перемешиваю. Для подачи салат выкладываю порционно с помощью кольца, посыпаю сыром и украшаю зеленью. Быстро, просто и очень вкусно!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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